Rede de laboratórios inaugura nova unidade na Região Metropolitana e projeta chegar a mais quatro cidades

Com o plano de expandir unidades existentes e chegar a mais quatro cidades em 2025, a rede de laboratórios Qualitá inaugurou uma unidade nova no centro de Gravataí. O espaço de 200 metros quadrados é três vezes maior do que o anterior. Os valores do investimento e dos demais que estão sendo planejados não são informados pela empresa. A equipe aumentará de três para cinco pessoas.