Com dois gols do egípcio Mohamed Salah, o Liverpool venceu o lanterna Southampton de virada por 3 a 2 neste domingo (24) e agora conta com oito pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês, enquanto o técnico português iniciou sua era no Manchester United com um empate em 1 a 1 com o Ipswich.