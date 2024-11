Semifinal do Gauchão Notícia

Empurrão, bebida no banco e nove cartões: tensão marca partida entre Uruguaianense e Yeesco Futsal

Episódios que paralisaram diversas vezes o jogo em Uruguaiana, em especial no segundo tempo, foram minimizados por integrantes de ambas as equipes. Confusões, porém, devem constar em súmula e parar no TJD

24/11/2024 - 15h01min Atualizada em 25/11/2024 - 15h49min