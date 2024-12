Técnico campeão brasileiro de futsal sub-20 assumirá o Santa Rosa Futsal em 2025

Ex-pivô, Keké era supervisor na Uruguaianense e assumiu a equipe principal em setembro, após a saída do técnico Fabinho Gomes. Sob seu comando, o time chegou à semifinal do Gauchão de Futsal, quando foi eliminado pela Yeesco Futsal .

Em dezembro, conduziu a Uruguaianense no título do Campeonato Brasileiro de Ligas Sub-20 , em Brasília.

— Meu objetivo é colocar o Santa Rosa Futsal no topo e marcar história. O trabalho será intenso e dedicado — afirma Keké, que também postou um texto de despedida da Uruguaianense nas redes sociais (veja abaixo).

O Santa Rosa Futsal ficou na 13ª posição na fase classificatória do Gauchão 2024 e acabou eliminado nas oitavas de final para a Yeesco Futsal . Desde então, tem anunciado diversas saídas e chegas.

Entre as contratações, estão os alas Felipe Monteiro e Ferro, que estavam na Uruguaianense, e o pivô Pato, do Passo Fundo Futsal. Os alas Jezin e Douglas e o pivô Erick tiveram as renovações confirmadas.