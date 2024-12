Yeesco marca no último segundo, vence a Uruguaianense e vai à final do Gauchão de Futsal

Bagatini marcou o gol da vitória da Yeesco. Reprodução, Youtube de GZH

A Yeesco é a primeira finalista do Gauchão de Futsal. A classificação foi confirmada neste domingo (1º), depois de vencer a Uruguaianense por 4 a 3, no Ginásio Sest Senat, em Carazinho.

O adversário da Yeesco na final será conhecido somente após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Isso porque a outra semifinal, entre Guarany e Atlântico, neste sábado (30), não terminou depois que o goleiro João Paulo, do Galo de Erechim, foi alvo de um suposto caso de injúria racial.

O atleta afirmou ter sido chamado de "macaco" por um torcedor do Guarany, que estava presente do Módulo Esportivo, em Espumoso. Na ocasião, o Atlântico optou por deixar a quadra e não retornar ao jogo. Ainda não há data para que o julgamento aconteça.

O jogo

Antes da bola rolar, um fato curioso: dois jogadores foram expulsos. Após confusão na hora do cumprimento inicial, o goleiro João Paulo desfalcou a Yeesco, enquanto Vincenzo, a Uruguaianense.

Com a bola rolando, a Uruguaianense entrou em quadra precisando reverter o placar do jogo de ida. Com isso, a estratégia do técnico Keké foi atuar com goleiro-linha desde o primeiro tempo. A iniciativa, porém, foi por água abaixo quando restavam 43 segundos para o fim da primeira etapa. Após toque errado dos visitantes, Eric roubou a bola e encobriu a quadra para fazer o primeiro gol da Yeesco na partida.

No primeiro minuto do segundo tempo, Farinha recebeu o segundo amarelo, foi expulso e deixou o time de Carazinho com um homem a menos em quadra por quase dois minutos. Isso porque a Uruguaianense não soube aproveitar a vantagem e viu a Yeesco ampliar a vantagem. Aos 2min20s, Rick roubou a bola no setor defensivo e, do meio da quadra, mandou um chute rasteiro para o fundo da rede: 2 a 0.

Aos 12min26s, o time de Carazinho aproveitou outra oportunidade para ampliar o placar. Após contra-ataque, Eric ficou livre para fazer o terceiro dos donos da casa.

A Uruguaianese viu a Yeesco cometer a sexta falta aos 13 minutos e teve tiro livre a seu favor. João Vitor cobrou, mas Ângelo defendeu e evitou o gol do adversário.

Mas aos 14min47s Ângelo não conseguiu evitar o primeiro gol dos visitantes. Após lançamento na área, Rizzi mandou um chute cruzado na saída do goleiro para descontar: 3 a 1.

Depois do primeiro gol, a Uruguaianense cresceu na partida, seguiu criando oportunidades e chegou a encostar no placar. Aos 16min08s, após bate e rebate na área, a bola sobrou para Lion concluir certeiro: 3 a 2.

Restando 39 segundos para o fim da partida, a Uruguaianense deixou tudo igual. Lian levou a melhor na divida com o jogador adversário e mandou a bola para o fundo da rede: 3 a 3.

A reação dos visitantes, no entanto, foi frustrada por Bagatini. Faltando 1 segundo para o juiz apitar o fim do jogo, o camisa 14 viu o gol livre e encobriu a quadra para decretar a vitória e classificação da Yeesco para a final do Gauchão de Futsal: 4 a 3.

Assista ao jogo na íntegra