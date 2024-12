Relembre o que ocorreu com clubes de futsal que deixaram a quadra após denuncias de injúria racial

Goleiro Léo Silva (esquerda), do Guarani-FW, denunciou caso de injúria racial em setembro,

A injúria racial denunciada por João Paulo, goleiro do Atlântico, neste sábado (30), foi a terceira registrada nas quadra gaúchas em 2024. Na ocasião, equipe decidiu não voltar à quadra depois que o atleta afirmou que foi chamado de "macaco" por um torcedor do Guarany, que estava presente no Módulo Esportivo, em Espumoso.