O caso de racismo, ocorrido no clássico entre Afucs e Guarani-FW, em 31 de agosto, foi julgado nesta quinta-feira (12) pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o jogo foi interrompido por conta de denúncias feitas pelo treinador Raphael Melo e pelo goleiro Léo Silva, do time de Frederico Westphalen. A equipe optou por sair de quadra e não retornar.