Correios anunciam banca para realização de concurso com salários iniciais de até R$ 6,8 mil

No país, são 3.468 vagas, sendo 3.099 para profissionais com Ensino Médio e 369 com nível Superior

12/09/2024 - 10h47min Atualizada em 12/09/2024 - 11h01min