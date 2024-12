Senac-RS oferecerá mais de 10 mil vagas gratuitas em cursos no próximo ano

Projeto é pensado como um instrumento de inclusão produtiva para pessoas de baixa renda. Adriana Franciosi / Agencia RBS

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio do Estado (Senac-RS) anunciou a abertura de 10.188 vagas gratuitas para 2025, oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), voltado a pessoas de renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

As vagas serão divididas entre 6.460 para cursos livres e 3.728 cursos técnicos, abrangendo áreas como comércio, tecnologia, saúde, turismo, gastronomia e outras de alta demanda.

A modalidade EAD será ampliada em 2025, com formações como Técnico em Administração, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Segurança do Trabalho, garantindo maior flexibilidade para os alunos estudarem em horários e locais convenientes.

Leia Mais Mais de 1,2 mil oportunidades de emprego abertas em agências da Região Metropolitana

Nos cursos técnicos, destaque para formações como Técnico em Finanças, Técnico em Enfermagem, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica.

Já os cursos livres oferecem opções rápidas e práticas, como Cuidador de Idosos, Desenvolvimento Web, Agente de Informações Turísticas e Cabeleireiro.

Leia Mais Senado aprova projeto que restringe o uso de celulares nas escolas

Programa Senac de Gratuidade

Constituído em 2008, foi criado com o objetivo de atender pessoas com baixa renda familiar, disponibilizando vagas gratuitas com recursos do Senac. O programa é destinado a alunos matriculados ou egressos da educação básica, trabalhadores empregados ou desempregados, com inscrições realizadas de forma eletrônica e critérios específicos como idade mínima e escolaridade.