Mesma nota em concurso público: quais são as regras e critérios para desempate

Embora incomum, desempatar o certame por meio de sorteio não é ilegal, desde que previsto no edital.

Um episódio raro ocorrido na seleção de estagiários do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), em Taquara, no Vale do Paranhana, levantou um ponto pouco discutido nos concursos e processos seletivos: o que acontece quando todos os critérios de desempate se esgotam?

No certame de Taquara, as estudantes Ana Luiza Schweinitz Lescano e Natália Avila Prusch obtiveram exatamente a mesma pontuação final — 29 de 30 — e ainda coincidiram nas notas por disciplina (20/20 em língua portuguesa e 9/10 em informática).

Como se não bastasse, ambas nasceram no mesmo dia e horário: 18 de julho de 2004, às 8h50min. Diante da sequência de empates, o TRT4 realizou, pela primeira vez na história, um sorteio público para definir a classificação. Ana Luiza foi a sorteada e ficou com a quarta posição na lista de cadastro reserva.

Embora incomum, a adoção do sorteio não é ilegal. Segundo o advogado e professor de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rafael Maffini, a chave está no respeito ao edital e à lógica da meritocracia.

— O concurso, normalmente, é algo voltado para cargos efetivos ou empregos públicos. Ele precisa ter critérios objetivos, previamente estabelecidos no edital de abertura e que sejam divulgados com antecedência — explica o jurista.

No caso de Taquara, o edital previa expressamente a possibilidade de sorteio como último recurso, o que confere validade ao procedimento. A cerimônia foi conduzida por um representante da empresa responsável pela seleção, com a presença de servidor do TRT4 e registro em ata.

— O ideal é que se tenha uma sequência de critérios meritocráticos, dentro da própria performance do candidato, para tentar evitar o uso de soluções aleatórias. Por exemplo, criar critérios de desempate baseados na quantidade de acertos em determinada disciplina ou valorizar uma prova mais do que as outras — pontua Maffini.

Segundo ele, a regra geral nos concursos é privilegiar o mérito.

— Desde que se preserve a lógica de critérios prioritariamente meritórios, quando esgotados, não é vedada a adoção de critérios aleatórios, como o sorteio. O que não é recomendável é começar pelos critérios aleatórios — afirma

Critérios mais comuns de desempate em concursos

Conforme o especialista, os principais critérios usados por bancas organizadoras em caso de empate são:

Maior idade : favorecendo candidatos mais velhos, sobretudo em concursos da área da saúde

: favorecendo candidatos mais velhos, sobretudo em concursos da área da saúde Maior nota em disciplinas específicas : utilizando o desempenho em matérias com maior peso na prova

: utilizando o desempenho em matérias com maior peso na prova Pontuação em provas práticas ou discursivas : comum em concursos técnicos e policiais

: comum em concursos técnicos e policiais Tempo de serviço militar ou experiência profissional : aplicado em situações específicas, como concursos militares

: aplicado em situações específicas, como concursos militares Prova de títulos: usado especialmente em seleções para professores ou especialistas

O uso do sorteio público é a última alternativa, válida apenas se for previsto em edital e realizado com ampla transparência. O que chamou atenção no caso do TRT4, segundo Maffini, foi a coincidência nos dados que, em tese, seriam únicos.

— O que teve de inusitado nesse caso é que empatou em um critério em que não se empata — comenta.

E se o edital não for respeitado?

Caso os critérios de desempate não sejam cumpridos conforme previsto, o candidato pode buscar a impugnação administrativa, ou até mesmo judicializar a questão, por meio de mandado de segurança ou ação civil pública, dependendo da gravidade e do alcance do prejuízo.

Para evitar essas situações, o professor reforça:

— É importante que mesmo a solução aleatória esteja prevista no edital. E, sempre que possível, que se esgotem todas as formas de avaliação por mérito antes de se recorrer ao acaso.

* Produção: Leonardo Martins