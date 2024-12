"Os atletas estavam chorando, não tinha como o jogo continuar", diz técnico do Atlântico após goleiro ser alvo de suposto caso de injúria racial

Semifinal do Gauchão foi interrompida a 50 segundos do final da primeira etapa da prorrogação. Reprodução / GZH

O suposto caso de injúria racial sofrido pelo goleiro João Paulo, neste sábado (30), abalou todo o elenco do Atlântico. A equipe decidiu não voltar à quadra depois que o atleta afirmou que foi chamado de "macaco" por um torcedor do Guarany, que estava presente no Módulo Esportivo, em Espumoso.

A partida, que definiria o primeiro finalista do Gauchão de Futsal, foi paralisada quando restavam 50 segundos para o fim do primeiro tempo da prorrogação. Na ocasião, João Paulo reconheceu o torcedor que teria proferido a ofensa, mas a segurança privada contratada pelo Guarany não se direcionou até o homem. Por isso, jogadores e comissão técnica do Atlântico optaram por não retomar à quadra.

Em entrevista à GZH, Paulinho Sananduva, técnico do Atlântico, afirmou que a atitude tomada por sua equipe foi correta.

— Casos como esse precisam acabar. Isso precisa de um basta. Tem que haver respeito. O torcedor pode xingar, mas não pode ofender. Eu tenho vários atletas que se sentiram ofendidos com a ofensa racista que o João Paulo sofreu. Eu tinha dois atletas chorando dentro do vestiário. Não tinha a menor condição do jogo continuar — destacou Sananduva.

— Isso é reincidente aqui em Espumoso. Já é a segunda vez que acontece isso com um jogador do Atlântico. Ano passado foi o Kauê, agora o João Paulo. Eu fico muito chateado. Espero que situações como essa não se repitam porque o futsal é um esporte de família e de muita criança, precisamos ser exemplo.

Registro do Boletim de Ocorrência

Após a paralisação da partida, o goleiro João Paulo se dirigiu a uma delegacia de Espumoso para registrar Boletim de Ocorrência. A definição do finalista, por sua vez, deve acontecer no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Ainda não há data para que o julgamento aconteça.