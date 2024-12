João Paulo registrou Boletim de Ocorrência após o jogo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

A partida entre Guarany e Atlântico, realizada neste sábado (30), terminou sem a definição do primeiro finalista do Gauchão de Futsal. O jogo foi paralisado depois que João Paulo, goleiro do Galo de Erechim, denunciou um ato de injúria racial de um torcedor que estava presente no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso.

A situação teve início a 50 segundos do fim do primeiro tempo da prorrogação, quando João Paulo, que estava no banco de reservas, relatou à arbitragem ter sido chamado de "macaco". O goleiro reconheceu o torcedor, mas a segurança privada contratada pelo Guarany não se direcionou até o homem que teria proferido a ofensa.

Revoltados, jogadores e comissão técnica do Atlântico optaram por sair de quadra e não retomar a partida. O placar estava igualado em 1 a 1, o que encaminhava a decisão para os pênaltis.

O fato foi relatado pelo próprio jogador para a reportagem de GZH:

— O torcedor me chamou de macaco. Eu dei a oportunidade dele repetir o que havia falado. Ele repetiu. Não foi só eu que ouvi. Diversas pessoas que estavam próximas a mim também ouviram. Eu identifiquei ele. Ele ficou sentado na arquibancada, tirou o boné, tentou dar uma disfarçada, eu apontei de novo, mas infelizmente o segurança não tomou nenhuma atitude. Ele (o torcedor) saiu em meio a multidão com os companheiros dele. Ele deve estar longe e rindo da nossa cara.

— Eu represento outras pessoas pretas. Nosso time tem gente preta. O time adversário também tem gente preta. Eu, Vilela, Elenilson, William e Pedrinho ficamos mal com tudo isso. Infelizmente isso afetou o jogo. Meu sentimento é de tristeza, porque deixamos nossas famílias para realizar nossos sonhos e, mesmo assim, acontece isso. É muito triste. Isso que ele fez não é humano. Vamos ver o que a justiça vai conseguir fazer — disse João Paulo.

Registro do Boletim de Ocorrência

Após a paralisação da partida, o goleiro João Paulo se dirigiu a uma delegacia de Espumoso para registrar Boletim de Ocorrência.

Em nota oficial, o Atlântico lamentou a atitude do torcedor e disse que está prestando todo o suporte ao atleta.

Confira a nota publicada pelo Atlântico:

"O Atlântico Futsal repudia de forma veemente os atos de racismo contra seu atleta, João Paulo, durante o jogo deste sábado, dia 30 de novembro, válido pelas semifinais do Gauchão de Futsal Série A.



Tais fatos são descabíveis, totalmente contra ao que o Atlântico defende como conduta esportiva e qualquer ato como este, precisa ser punido no rigor da Lei.



Esta é a segunda vez que um atleta de nossa equipe é ofendido por torcedores do Guarany (antes, em 2023, contra o atleta Kauê).



É preciso dar um basta ao racismo. O esporte é para unir as pessoas, e não criar ambientes de discórdia e de ofensas, especialmente graves como o racismo.



O Atlântico Futsal e o atleta João Paulo estão tomando as medidas cabíveis. Também, o Clube está prestando todo apoio ao atleta."