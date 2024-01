Se assistir ao nascer do sol no mar é algo que todos deveriam fazer ao menos uma vez, ver o espetáculo dos primeiros raios da manhã diretamente do céu também é. Nossa experiência em um passeio de balão em Torres começou às 4h40min de sábado (6), quando encontramos a equipe da Trip Balonismo Aventura e seguimos até o local de decolagem, em uma propriedade no bairro São João.