Cerca de 30 minutos de balsa ou lancha separam São José do Norte do município de Rio Grande, no sul do Estado. Com lagoa de um lado e oceano de outro, a cidade possui cerca de 120 quilômetros de extensão e há alguns anos vem investindo em opções para atrair turistas. Além do roteiro histórico, quem viaja para o Litoral Sul durante o verão também pode visitar os molhes, restaurantes de frutos do mar, campings e torre de observação.