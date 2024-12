UCS promove o último evento de moda no Campus 8 antes da desocupação integral do prédio

Thaynê Bárbara de Momi com seu trabalho premiado na edição do concurso realizada em 2023.

Olha só que bacana! Vai rolar nesta sexta-feira (6) a 23ª edição do concurso UCS/Cootegal Design de Moda . A partir das 18h30min, serão apresentados, na passarela do Campus 8 , 17 projetos de alunos que expressam suas identidades criadoras por meio da técnica moulage em tecidos de lã.

Aliás, a 23ª edição será também a última ambientada no Campus 8, visto que no próximo semestre as atividades acadêmicas da Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura serão transferidas para o Campus-Sede da UCS.