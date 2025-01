Quanto um ecossistema de inovação pode ser poderoso?

Por isso, o fortalecimento e a estruturação para um novo posicionamento da empresa pública de TI do município tem tanto valor. Precisamos agir com intencionalidade. No caso do Procempa OpenLab , isso significa não apenas buscar soluções para problemas locais, mas também preparar-se e posicionar-se como uma parceira de negócios para o ecossistema de startups, universidades e outros atores. Essa visão cria oportunidades tanto para a empresa quanto para o município, fortalecendo a imagem de Porto Alegre como um polo govtech, onde a tecnologia serve para resolver problemas reais da cidade.

Investir em inovação aberta é um ato de confiança no futuro. À medida que nos fortalecemos, aumentamos o poder do ecossistema. Os resultados surgirão no médio e longo prazo, e o valor da experiência e da maturidade adquirida ao longo do caminho é inestimável. E é com esse espírito que o Procempa OpenLab começa sua jornada, colocando a Procempa no caminho de empresas que estão prontas para se beneficiar de parcerias inovadoras, reduzindo o tempo de resposta, ampliando as fontes de receita e, principalmente, fortalecendo uma cultura que respira inovação.