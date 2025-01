Inscrições abertas para as novas turmas do curso profissionalizante da escola Tem Gente Teatrando

A peça "Mamutes Foods", dos formandos de 2024, será apresentada entre os dias 9 e 15 de janeiro, no Espaço TGT. Marcelo Pedroso / Divulgação

Te liga! Estão abertas as inscrições para as novas turmas do curso profissionalizante da escola Tem Gente Teatrando (TGT).

Ao final do curso, o participante que cumprir todas as atividades e for aprovado pela banca avaliadora receberá o registro profissional para atores e atrizes, o DRT.

A escola oferece 35 vagas, distribuídas em duas turmas. O curso é voltado para jovens e adultos, com idade mínima de 16 anos.

Depois do período de inscrições, os interessados participarão de audições, nos dias 17 e 18 de fevereiro, quando serão realizadas imersões na Tem Gente Teatrando, para contato inicial com professores, apresentação da estrutura da escola e esclarecimento de dúvidas.

Ao final de cada módulo, os alunos participam da montagem de um novo espetáculo, que será apresentado à comunidade no Espaço Cultural da TGT.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro, por meio de formulário online que deve ser solicitado pelo WhatsApp (54) 99169-7586.

Espetáculo "Mamutes Foods" é baseado na peça teatral "Os mamutes", de Jô Bilac. Marcelo Pedroso / Divulgação

Peça dos alunos formandos da turma de 2024

Desde 2017, a Tem Gente Teatrando já formou mais de 100 profissionais do teatro. E nesta quinta-feira (9), a cena se repete com a apresentação da peça Mamutes Foods (foto acima), no Espaço Cultural TGT.

A peça dos formandos de 2024 será apresentada desta quinta (9) até o dia 15, com sessões sempre às 20h. Neste sábado (11) e domingo (12), também terá sessão extra às 18h. Os ingressos custam R$ 10.

O espetáculo é inspirado em Os mamutes, de Jô Bilac, que apresenta a história de Leon, um jovem que busca emprego em uma multinacional de fast-food que produz hambúrgueres de carne humana.