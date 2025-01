Como a China pode acabar com a indústria de calçados no Brasil?

Por Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados)

Com o mercado interno aquecido, com crescimento do nível de renda das famílias e queda do desemprego, comemoramos o incremento das vendas no varejo. Entre janeiro e novembro de 2024, dado mais recente, o consumo de calçados no mercado brasileiro aumentou 9%. Quando falamos de balança comercial, o quadro muda bruscamente.

No ano passado, dados elaborados pela Abicalçados apontam que as exportações de calçados somaram 97,4 milhões de pares, 18% menos do que em 2023. Já as importações do mesmo intervalo somaram 36 milhões de pares, incremento de 26% em relação ao ano anterior.

Gera ainda mais preocupação no setor calçadista brasileiro a possibilidade de criação de um acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a China, o que tornaria a nossa indústria ainda mais vulnerável

A queda nas exportações já era esperada, visto a instabilidade do mercado internacional e sobretudo o avanço asiático sobre os nossos principais mercados. Já o crescimento das importações, sobretudo da Ásia, segue preocupando as fabricantes brasileiras e colocando em xeque a recuperação do setor. Respondendo por cerca de 80% dos calçados que entram no Brasil, os países asiáticos seguem puxando as importações para cima.