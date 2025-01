Colegiado Setorial de Artes Visuais do RS emite nota de repúdio contra a tentativa de censura da exposição "Baixa Colateral Distópica", em Caxias do Sul

"Baixa Colateral Distópica", do artista visual goiano Rondinelli Linhares, em cartaz na Galeria de Artes do Ordovás. Porthus Junior / Agencia RBS

O Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul (CSAVRS) publicou nas redes sociais uma nota de repúdio "às tentativas de censura e ataques à liberdade de expressão artística que envolvem a exposição Baixa Colateral Distópica, em cartaz no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul."

A nota cita ainda, com preocupação, as ameaçadas que os servidores e funcionários do Ordovás têm sofrido desde o final do ano passado. Além disso, o Colegiado reivindica que a Secretaria da Cultura garanta a continuidade da exposição até a sua data oficial de encerramento, ou seja, 2 de fevereiro.

Por causa das ameaças, a Secretaria da Cultura decidiu por manter o Ordovás fechado ao público, pelo menos até este domingo (12).

O texto do Colegiado se encerra com a seguinte reflexão: "Reafirmamos que a arte tem como papel fundamental provocar reflexões, questionar realidades e promover diálogos — elementos indispensáveis para o fortalecimento de uma sociedade democrática e a construção de um país (e futuro) que valorize a arte, o pluralismo e os direitos de todos os cidadãos."