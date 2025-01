Ex-candidato presidencial da Venezuela Enrique Márquez 'detido arbitrariamente'

"O governo não está fazendo nada mais do que ratificar sua tendência autoritária", acrescentou o grupo, que denunciou a "perseguição" ao ex-prefeito de Caracas, Juan Barreto, e à líder María Alejandra Díaz, ambos dissidentes do chavismo.

A prisão do defensor dos direitos humanos Carlos Correa também foi denunciada nesta quarta-feira. De acordo com testemunhas, ele foi interceptado no centro de Caracas por "oficiais supostamente encapuzados" na terça-feira e não se ouviu mais falar dele desde então, disse a ONG Espacio Público, da qual ele é diretor, na rede X.