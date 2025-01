Estão à venda os ingressos para o Flores Blues Jazz Festival 2025

Edital para bandas locais

E olha só que bacana. O Flores Blues Jazz está com inscrições abertas para bandas locais interessadas em integrar a programação do festival. Podem participar bandas com repertório de blues ou jazz, autoral ou de interpretações, com ao menos um integrante residente no município. As inscrições se encerram no dia 15 de janeiro, pelo e-mail apac.flores@gmail.com, mediante envio de materiais como vídeos, repertório e portfólio dos integrantes.