Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, está fechado para o público após ameaças ao patrimônio e aos servidores

Exposição deve permanecer à mostra na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás até o dia 2 de fevereiro. Contudo, decisão pode mudar a partir de uma reunião com o MP.

O Centro de Cultura Ordovás, que reabriria ao público nesta segunda (6), após o recesso de final de ano, permanecerá fechado pelo menos até domingo (12). A informação é da Secretaria Municipal da Cultura (SMC). Ainda não há uma definição de quando o Ordovás reabrirá.

O motivo é a segurança dos servidores e do patrimônio público após ameaças recebidas pelas redes sociais em função de críticas à exposição Baixa Colateral Distópica, do artista visual goiano Rondinelli Linhares, em cartaz na Galeria de Artes do Ordovás. A abertura oficial da mostra ocorreu no dia 6 de dezembro.

Conforme a SMC, as ameaças teriam se iniciando no dia 20 de dezembro. Também no dia 20, o vereador Hiago Morandi publicou um vídeo no Instagram criticando a exposição.

As críticas de Morandi se devem ao que ele trata ser uma deturpação de símbolos católicos, como o terço, por exemplo. Por meio do vídeo, Morandi diz: "É isso que você, pagador de impostos caxiense, tá mantendo com autorização da Secretaria Municipal de Cultura, no espaço público".

Além disso, o vereador reclamou do uso da bandeira do Brasil e também a exposição de objetos que sugerem pênis e vaginas. Morandi afirmou ainda, no vídeo, que a "prefeitura e a SMC têm responsabilidade sobre esse local (Centro de Cultura Ordovás)".

Ao todo, estão expostas 90 obras, sendo que cinco delas têm objetos que sugerem pênis e vaginas. O site da prefeitura informou, quando da divulgação da abertura da mostra, a classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Conforme a secretária municipal da Cultura, Tatiane Frizzo, a decisão por manter fechado o Ordovás diz respeito não apenas à integridade física de quem trabalha no espaço cultural, mas também o resguardo às obras do artista.

— Essas obras estão sob tutela do município. Então, também é nossa responsabilidade garantir que não haja nenhum tipo de tentativa de estragá-las ou degradar esse patrimônio. Essas foram as ameaças recebidas. A nossa prioridade é garantir que os servidores e o espaço público estejam devidamente salvos — defende Tatiane.

Exposição foi selecionada por meio de edital público

A mostra Baixa Colateral Distópica, de Rondinelli Linhares, alvo de críticas nas redes sociais a partir do dia 20 de dezembro, foi selecionada pelo edital Convocatória de Artes - Exposições 2024. Por ter sido selecionado por meio do edital, o artista recebeu cachê artístico no valor bruto de R$ 2 mil.

Rondinelli Linhares, natural de Anápolis, é também escritor, dramaturgo, arte-educador e analista em cultura. Essa é a primeira vez que ele expôs no Rio Grande do Sul.

Em entrevista ao jornal Pioneiro, em dezembro, por conta da abertura da exposição, Linhares afirmou que "os terços surgem no meu trabalho como uma metáfora da religião sem ser uma crítica à religião em si, mas justamente à perversão de tudo que havia de ter de sublime nos valores religiosos".

Conforme planejamento prévio da Secretaria da Cultural a exposição deve permanecer à mostra até o dia 2 de fevereiro.

Contudo, a secretária da Cultura, Tatiane Frizzo, revela que se reunirá com o secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Roberto Rosa da Silva, para alinhar o apoio da Guarda Municipal a fim de garantir a segurança dos servidores e do patrimônio público. A reunião estava planejada para ocorrer na tarde desta segunda-feira (6).

Para mediar essa situação a SMC solicitou parecer do Ministério Público (MP). No final da tarde de segunda-feira (6), a reportagem teve acesso ao documento, que diz:

“Após realizar diligências no local, o Ministério Público constatou que a exposição não afronta o direito fundamental à proteção integral de crianças e adolescentes, uma vez que localizada numa sala reservada do Centro de Cultura Ordovás e com indicação etária na porta de acesso, de modo que apenas é permitido o ingresso para maiores de 18 anos de idade.”

Por meio de um comunicado, a SMC informou que o parecer será analisado nesta terça-feira (7), juntamente com a Procuradoria Geral do Município (PGM).

— É preciso deixar claro que nós só vamos tomar uma decisão após termos esse parecer do Ministério Público. A gente vai verificar qual é a decisão a ser tomada, que garanta a segurança de todos os servidores e do espaço público. Nessa semana, o nosso objetivo é conseguir um parecer do MP, e a partir do documento, a gente vai embasar nossa ação — afirma Tatiane.

Adiló pede respeito à "tradição religiosa da nossa gente"

No dia 21 de dezembro, o prefeito reeleito Adiló Didomenico publicou um vídeo nas redes sociais respondendo aos questionamentos do vereador Hiago Morandi.

Na manifestação, Adiló explicou que "há um projeto julgado e selecionado por uma comissão independente, que não é da prefeitura, e apoiado por uma lei de incentivo à cultura federal".

No vídeo, o prefeito pede que se "respeite a tradição religiosa da nossa gente [...]".

A SMC publicou uma nota, nas redes sociais, no mesmo dia, informando que "o processo seletivo foi conduzido por uma comissão composta por especialistas na área de Artes Visuais e que a Secretaria não tem a prática de intervir em processos de avaliação".

Veja a seguir, a Nota Oficial da Secretaria da Cultura sobre a exposição: