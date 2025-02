5 dicas para aproveitar a folga de Carnaval no RS e fugir da folia

Cidade costeada pela Lagoa dos Patos é uma das opções para o feriado. Lauro Alves / Agencia RBS

Além de folia, o Carnaval também é época de descanso e de relaxar. Para quem deseja curtir os cinco dias de folga, mas não tem como foco as festividades, e ainda quer conhecer outras regiões do Rio Grande do Sul, há diversas opções de destinos dentro do Estado.

Este ano, o Carnaval será entre os dias 1º e 4 de março. A partir dessas datas, Zero Hora conversou com uma agente de turismo e selecionou cinco opções de lugares e atrações para ir tanto sozinho, quanto em casal, com os filhos ou com os amigos. Confira:

Destinos para ir no Carnaval e "fugir" da folia

Cambará do Sul - Terra dos Cânions

Cânion Fortaleza é uma das grandes paisagens de Cambará do Sul. Felipe Nyland / Agencia RBS

A cidade de Cambará do Sul, localizada nos Campos de Cima da Serra, a cerca de 184 km de Porto Alegre, é conhecida como a Terra dos Cânions. A região é um destino indicado principalmente para quem gosta de estar em meio à natureza, já que é possível aproveitar os dias de viagem para contemplar paisagens, conhecer cânions, como do Itaimbezinho e o Fortaleza, e para fazer trilhas. É o tipo de viagem para todas as idades.

— A região dos Cânions é um local propício para esse tipo de programação, sem ser destino de folia. Ainda mais atualmente, em que a temperatura está quente — afirma Rita Vasconcelos, vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV-RS) e agente de viagens da empresa RC Tour.

Transporte: a ida até Cambará do Sul pode ser feita de carro, com excursões em grupo e de ônibus, partindo da Rodoviária de Porto Alegre. As passagens custam a partir de R$ 76,40 por pessoa.

Hospedagem: o munícipio oferece serviços de pousadas, chalés e hotéis. Há opções que variam entre R$ 200 a R$ 1,2 mil a diária.

Exemplos de atrações: a entrada nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, que oferecem visita ao Cânion Itaimbezinho e Fortaleza, custa R$ 94 para três pessoas. Há passeios de balão a partir de R$ 580 por pessoa. Outro exemplo de atração é o passeio de jipe por cerca de R$ 190 por pessoa para conhecer cachoeiras da região.

Ametista do Sul

Ametista do Sul é conhecida como a capital da pedra ametista. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ametista do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, é conhecida por ter a maior jazida de pedra ametista do mundo. Localizada a 422 km de Porto Alegre, a cidade oferece atrações envolvendo belezas naturais e raras, como passeios em galerias subterrâneas, museus, geoparques, vinícolas, restaurantes subterrâneos, entre outros.

Transporte: a ida até Ametista do Sul pode ser feita de carro em uma viagem de aproximadamente 6 horas ou com excursões em grupo. Para quem desejar ir de ônibus, pode partir da Rodoviária de Porto Alegre com destino a Frederico Westphalen, e utilizar um transporte por aplicativo ou táxi até Ametista do Sul. Há passagens saindo a partir de R$ 165,90 por pessoa.

Hospedagem: o munícipio oferece serviços de pousadas e hotéis. Há opções na cidade ou nas proximidades que variam entre R$ 400 a R$ 800 a diária.

Exemplos de atrações: a cidade possui atrações como o Ametista Parque Museu, com entrada a R$ 40 por pessoa. No espaço fica o Garimpo Restaurante. Também há o Geoparque Subterrâneo, a Paróquia São Gabriel e a Pirâmide Esotérica.

Três Coroas

Três Coras abriga o Tempo Budista Chagdud Gonpa Khadro Ling. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Três Coroas, no Vale do Paranhana, fica a 100 km de Porto Alegre. De acordo com Rita Vasconcelos, a cidade é bastante procurada tanto entre quem deseja um roteiro mais tranquilo, quanto para quem deseja aventura. Entre os exemplos de atrações estão o Tempo Budista Chagdud Gonpa Khadro Ling e as opções de rafting.

— Há empresas que fazem pacotes fechados para o período de Carnaval para quem quer aproveitar para descansar e para meditar. Para quem não gosta da folia e quer uma coisa mais light, é uma ótima opção — cita.

Transporte: a ida até Três Coras pode ser feita de carro, com excursões em grupo e de ônibus, partindo da Rodoviária de Porto Alegre. Há passagens saindo a partir de R$ 45,20 por pessoa.

Hospedagem: Há opções de hospedagens do tipo campings, cabanas, hotéis e pousadas. Há variedades entre R$ 180 a R$ 700 por diária.

Atrações: A entrada no Templo Budista Chagdud Gonpa Khadro Ling é gratuita. O acesso ao Parque das Laranjeiras custa R$ 15 por pessoa e, por lá, há opções de rafting, rapel e arvorismo por aproximadamente R$ 115.

Serra Gaúcha - Rota do Vinho

O Vale dos Vinhedos oferece uma gama de possibilidades para degustação de vinhos. Diego Adami / Especial / Pioneiro

Outra opção para o Carnaval é a Serra Gaúcha, especialmente a rota dos vinhos, que abrange o Vale dos Vinhedos. Rita Vasconcelos cita a possibilidade de se hospedar em Bento Gonçalves e aproveitar para visitar as outras cidades nas proximidades.

— Dá para fazer uma programação legal de Carnaval. A pessoa pode ficar em um hotel sitiado em Bento Gonçalves e de lá fazer toda a região, por exemplo, como Garibaldi e Flores da Cunha. Esse seria um tipo de roteiro mais específico, foge da folia do Carnaval, mas seria para as pessoas que curtem degustação de vinhos. Estamos na época da vindima, que é o período da colheita uva — explica a agente de viagens.

Na região, é possível conhecer vinícolas, restaurantes, museus e ainda contemplar paisagens.

Transporte: a ida até Bento Gonçalves pode ser feita de carro, com excursões em grupo e de ônibus, partindo da Rodoviária de Porto Alegre. Há passagens saindo a partir de R$ 63,85 por pessoa.

Hospedagem: a cidade da Serra Gaúcha disponibiliza uma grande rede hoteleira. É possível encontrar diárias de R$ 300 a R$ 2 mil.

Atrações: As entradas nas vinícolas variam de empresa para empresa. Na Vinícola Miolo, por exemplo, há visitação a partir de R$ 70 por pessoa, que inclui tour pelas instalações e degustação de vinho.

Arambaré - Praia de Lagoas

Cidade é costeada pela Lagoa dos Patos. Lauro Alves / Agencia RBS

Rita Vasconcelos sugere ainda a cidade de Arambaré, localizada a cerca de 148 km de Porto Alegre, como outro destino interessante para o Carnaval. Para quem tem crianças, é um bom lugar para passar o feriado.

O município é conhecido pela praia de costa doce, já que é banhada pela Lagoa dos Patos.

Transporte: a ida até Arambaré pode ser feita de carro ou de ônibus, partindo da Rodoviária de Porto Alegre. Há passagens saindo a partir de R$ 61,60 por pessoa.

Hospedagem: a cidade disponibiliza serviços de hotéis e pousadas. Diárias podem ser encontradas a partir de R$ 260.

Atrações: Além da Praia de Arambaré, há também a Praia da Lagoa dos Patos, Duna da Lua de Natal e Arroio Velhado. Outro atrativo do local é a Figueira da Paz, que possui 141 metros de perímetro, popularmente conhecida como a "maior figueira do mundo".

