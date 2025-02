Pela primeira vez, a CVC (uma das mais tradicionais e procuradas agências de viagens do país) vai vender roteiros para a Quarta Colônia, na Região Central, e o Pampa, na Fronteira. A novidade será apresentada na convenção nacional de vendas da operadora, em São Paulo, em fevereiro.

A negociação começou há mais de dois anos entre a CVC e a empresária Andreia Brondani, fundadora da plataforma digital Explorar.rs e da agência Viaggio Quarta Colônia. A parceria foi oficializada durante a Festuris, a Feira Internacional de Turismo de Gramado. Até então, a CVC concentrava seus pacotes na região da Serra Gaúcha.

— Vamos colocar toda a força da CVC para divulgar esses destinos — disse Maurício Souza, gerente de produto da CVC, durante o evento.

A intenção, com isso, é mostrar que o RS tem uma diversidade de opções para viajantes e não se limita a Gramado e Canela, nossos principais destinos, já consolidados.

Os pacotes turísticos já estão disponíveis para compra no site da Exporar.rs. Pela CVC, as vendas começam a partir do dia 13 de fevereiro.

Veja quais são os roteiros oferecidos:

Raízes do Sul: Quarta Colônia e Pampa Gaúcho

A viagem tem duração de cinco dias e inclui visitas ao Parque do Imigrante, ao Recanto Maestro, à Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, ao Vale Vêneto, ao Centro Paleontológico da Quarta Colônia e ao Parque Termas Romanas. Além disso, o roteiro possui uma parada na cidade de Santana do Livramento, para que os viajantes possam realizar compras nos free shops de Rivera. No último dia, os turistas farão um tour cultural a bordo do Trem dos Pampas.

Serviço:

O quê: pacote de viagem " Raízes do Sul: Quarta Colônia e Pampa Gaúcho "

pacote de viagem " " Quando: 12 de março a 16 de março

12 de março a 16 de março Valores: a partir de R$ 1.970

A Essência da Quarta Colônia

Assim como no roteiro anterior, essa viagem também dura cinco dias. As principais paradas incluídas no pacote são: Casa Charlotte, em Agudo, Parque do Imigrante, Recanto Maestro, Vale Vêneto, Museu da Imigração Italiana, Centro Paleontológico da Quarta Colônia, Jardim das Esculturas e Parque Termas Romanas.

Serviço:

O quê: pacote de viagem " A Essência da Quarta Colônia "

pacote de viagem " " Quando: data indefinida

data indefinida Valores: a partir de R$ 3.199

* Colaborou: Isadora Terra