Adiado término de obra que poderá impulsionar movimento nos cânions de Cambará do Sul

RS-427, em Cambará do Sul, está sendo pavimentada desde junho de 2024.

Nem bem iniciou , a pavimentação de 17 quilômetros da RS-427, que liga Cambará do Sul ao Parque Nacional Aparados da Serra, já recebeu novo prazo de término. Agora, a data de conclusão da construção foi ampliada para o fim do ano que vem.

A pavimentação deveria ficar pronta até abril de 2025 . Depois de anos de espera, o serviço foi iniciado em junho do ano passado.

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a prorrogação foi necessária em função do tempo que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) demorou para delegar a competência da obra para a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Cabe ao órgão estadual fazer o licenciamento ambiental da rodovia.