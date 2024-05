A catástrofe climática que abateu o Rio Grande do Sul, com diversos rios estourando cotas de inundação após chuvas torrenciais, estabelece relação direta com a Lagoa dos Patos quanto ao escoamento continental. Os rios da bacia hidrográfica do Guaíba, duramente afetados pela chuva, descem até o Guaíba e, dali, ingressam na Lagoa dos Patos. Cruzam a larga extensão desse corpo d’água em uma viagem estimada entre cinco e dez dias.