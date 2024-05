Ao contrário do que muitos pensam, os eventos climáticos que têm afetado o Rio Grande do Sul nos últimos dias não fizeram com que a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim se fundissem. O alto volume de água, vinda do Guaíba, que está sendo escoado para a Região Sul apenas aumentou a conexão já existente entre os dois corpos d’água, por meio do canal São Gonçalo.