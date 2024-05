Os pesquisadores do Laboratório de Oceanografia Dinâmica e por Satélites (Lods) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) notaram, através do satélite Sentinel-3A, uma mancha marrom avermelhada na Lagoa dos Patos, na altura do município de Mostardas, na Região Sul. Segundo o coordenador do Lods, Fabrício Sanguinetti, trata-se da água cheia de sedimentos em suspensão – partículas sólidas como areia, lama, argila e matéria orgânica – oriunda do Guaíba.