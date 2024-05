Em meio ao caos, às perdas e às dificuldades para escoar a água da enchente que acomete o Rio Grande do Sul, surgem diversas ideias de soluções para acelerar a resolução dos problemas e minimizar as chances de o fenômeno voltar a acontecer. Nos últimos dias, pipocaram mensagens em redes sociais sugerindo abrir uma passagem na faixa de areia que separa a Lagoa dos Patos do Oceano Atlântico. A medida seria uma maneira de reduzir o nível do Guaíba, que voltou a superar os cinco metros nesta segunda-feira (13), e evitar inundações futuras.