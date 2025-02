Morre Paquita la del Barrio, icônica cantora mexicana, aos 77 anos 

A renomada cantora mexicana, Paquita la del Barrio , morreu aos 77 anos em sua residência no estado de Veracruz. A informação foi divulgada por seus familiares no dia 17 de fevereiro. A causa ou data exata de sua morte não foram divulgadas.

"Com profundo pesar e tristeza, confirmamos o falecimento de nossa querida 'Paquita la del Barrio'", anunciou um comunicado em sua conta oficial no Instagram. A nota descreve Francisca Viveros Barradas, seu nome de batismo, como uma "artista única e inesquecível".

Com um estilo irreverente e de fala coloquial, Paquita se tornou um ícone da música latina. Em 2021, foi a primeira mulher a receber o prestigioso prêmio Billboard Latin Music Awards pelo conjunto de sua carreira. Ela também foi indicada três vezes ao Grammy.

Uma vida de lutas e sucessos

Nascida em Veracruz, em 1947, Paquita se apaixonou pela música desde a infância. Contudo, aos 15 anos, com apenas o ensino fundamental concluído, começou a trabalhar no cartório de sua cidade.

Em 1979, decidiu deixar seu primeiro marido e mudou-se para a Cidade do México em busca do sonho de se tornar cantora, confiando os filhos aos cuidados da família. Ao lado de sua irmã, Viola, formou o dueto Las Golondrinas . Apenas em 1984 conseguiu entrar em estúdio e iniciou uma bem-sucedida carreira solo, lançando mais de 30 álbuns.

Nos anos 1990, seu estilo forte e provocador se consolidou com sucessos como Cheque en blanco, de Emma Elena Valdemar Casarín. Canções como Me saludas a la tuya, Que me perdone tu perro e Piérdeme el respeto reforçaram sua fama como a voz feminina contra a opressão masculina.