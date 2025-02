Trânsito na RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, é liberado após retirada de produto químico

O fluxo de veículos na RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha já foi restabelecido. O trânsito no km 93, próximo da Fante Indústria de Bebidas, ficou bloqueado do início da tarde até as 17h. Isso porque um caminhão que passava pelo local apresentou problemas e acabou vazando hidróxido de amônia líquido na pista.