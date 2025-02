Após dez anos, Horti Serra Gaúcha será retomado em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul divulgou nesta quarta-feira (18) a programação do 7º Horti Serra Gaúcha . O evento, que tem o objetivo de promover o setor agrícola da região , será retomado em novo formato no dia 21 de março, após dez anos desde a última edição.

Na edição de retomada, em 21 de março, as atividades serão divididas em dois locais: em Fazenda Souza pela manhã, com abertura e estações demonstrativas, e nos Pavilhões da Festa da Uva, à tarde, com painéis e outras atividades. Dentre os assuntos tratados, haverá, por exemplo, a legislação de herbicidas hormonais e a incidência de granizo na Serra e nos Campos de Cima da Serra.

O evento é organizado por um comitê formado pela prefeitura de Caxias do Sul, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do município, Emater, Embrapa, Escola Família Agrícola, Faculdade Ideau, Governo do RS, Universidade de Caxias do Sul (UCS), Universidade Estadual do RS, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Caxias do Sul e Sindicato Rural de Caxias do Sul.