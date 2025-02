Diminui para 10 mil o número de pontos sem luz no Estado após o temporal de domingo

Temporal atingiu diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Diminuiu para 10 mil o número de pontos sem energia elétrica no Rio Grande do Sul após o temporal de domingo (16). De acordo com a última atualização da CEEE Equatorial, nesta terça-feira (18), o número de pontos atendidos pela concessionária é de sete mil. Na área da RGE, três mil seguem sem luz