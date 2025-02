"Atingiu a cidade de uma ponta a outra", diz prefeito de Imbé sobre impacto de temporal

Em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (17), o prefeito de Imbé , Ique Vedovato, disse que quase toda a cidade está sem energia elétrica após o temporal de domingo (16). O vento teria passado dos 140 km/h na cidade do Litoral Norte, segundo o gestor municipal. A força das rajadas derrubou árvores em diversas ruas.

Segundo Vedovato, a maior parte do estrago ocorreu em um intervalo de 15 minutos, quando os ventos intensos atingiram a cidade, danificando as residências e, principalmente, os serviços de energia elétrica.

— O temporal atingiu a cidade de uma ponta a outra. São praticamente todas as ruas da cidade atingidas, com árvores caídas. Ainda estamos calculando a dimensão do dano e torcemos para o Estado atender o nosso decreto de situação de emergência. Até o final da manhã, toda a cidade estava sem luz. Agora à tarde, voltou em alguns pontos — disse o prefeito.