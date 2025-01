Cidade de Santa Catarina está entre os 10 destinos mais acolhedores do mundo em 2025, diz site; veja lista

Urubici é a cidade brasileira no ranking dos município mais acolhedores do mundo.

O município de Urubici , localizado na serra catarinense, é o único brasileiro na lista dos 10 destinos mais acolhedores do mundo em 2025. A informação é do 13º Traveller Review Award, prêmio elaborado pela plataforma de viagens Booking.com.

Cercado por uma floresta nativa e reconhecido por proporcionar tranquilidade e contato com a natureza, o município fica a 167km de Florianópolis e a 426km de Porto Alegre .

As atrações locais incluem cascatas, parques de preservação e turismo de aventura, além de possibilidade de neve no inverno.

No quesito hospedagem, o município contempla diversos públicos, e as estadias oferecidas vão desde hostels até hotéis de luxo. Pernoite no município pode variar entre R$ 200 e R$ 2,3 mil.