Com a presença do governador Eduardo Leite, Movelsul 2025 abre nesta segunda-feira, em Bento Gonçalves

Entrada da Movelsul, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Vagão Filmes / Divulgação

A Movelsul Brasil 2025 abre oficialmente nesta segunda-feira (17), às 13h30min e contará com a presença do governador Eduardo Leite.

Considerada a maior feira de móveis da América Latina, a programação segue até 20 de fevereiro no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. São mais de 200 expositores, uma vez que todos os espaços da estrutura foram comercializados.

A feira reúne fabricantes de móveis, colchões, estofados e decoração, atraindo lojistas, varejistas e importadores do setor moveleiro. A organização é do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis). A programação ocorre das 12h às 19h.

— A Movelsul se reinventou e está cheia de novidades. Criamos novos projetos, ampliamos os segmentos de expositores e vamos entregar ao setor moveleiro um evento ainda mais completo, com lançamentos, geração de negócios, conhecimento e oportunidades de relacionamento — afirma a presidente do Sindmóveis, Cíntia Weirich.

Entre elas está o Movelsul Conecta, que fica no Pavilhão E. O novo projeto da feira reúne marcas de móveis planejados, mobiliário corporativo, decoração e serviços para o varejo. Serão 50 atrações.

O espaço também terá a Arena do Conhecimento, com palestras apresentadas por grandes nomes do mercado, e a mostra do 26º Prêmio Salão Design – a mais tradicional premiação brasileira do design de mobiliário, realizada desde 1988 pelo Sindmóveis.

Outro ponto da Movelsul é o +Solução, que contará com expositores de serviços e tecnologias que facilitam o dia a dia do varejo de móveis. Já o espaço Elos será um centro de negócios para gerar conexões com as mais diversas áreas do setor moveleiro, apontando caminhos para crescer com inovação.

Após duas edições conjuntas com a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma Brasil), a Movelsul volta a ocorrer separadamente.

Em 2023, realizadas em conjunto, a Movelsul e a Fimma Brasil contaram com 500 marcas expositoras em 58 mil metros quadrados. As feiras receberam 30.835 visitantes de todos os estados brasileiros e 46 países, com uma estimativa de R$ 2 bilhões em negócios.

Exposição Mini Casa ocorre na Movelsul. Movelsul Brasil / Divulgação

Exposições

Os visitantes também podem conferir na feira em Bento uma mostra histórica e uma exposição que promete apresentar possibilidades para soluções em pequenas residências.

No Pavilhão B, ocorre a exposição Tiny House (mini casa, em tradução livre). Com 45 metros quadrados, ela apresenta possibilidades de adaptabilidade e funcionalidade para pequenas residências.

Já no Pavilhão D ocorre a mostra Design da Imigração: Primórdios do Aqui e Agora, que reúne 45 artefatos históricos produzidos por imigrantes alemães e italianos entre o final do século 19 e o início do século 20. Os itens são do acervo do casal de arquitetos Tina e Calito de Azevedo Moura. A curadoria é de Adélia Borges.

Programação de palestras da Arena do Conhecimento

Dia 17

13h30min - Cerimônia de abertura oficial da Movelsul Brasil 2025 com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite.

15h40min - A essência das cores, com Marcia Holland (formada em Artes e Arquitetura e Urbanismo, especialista em cores)

16h30min - Design do futuro – uma visão by Irmãos Adriano, com Davide e Gabriele Adriano (estúdio italiano Adriano Design)

*Evento com tradução simultânea

17h20min - Design comercial com propósito: alinhando conceito e função, com Karina Capaverde (diretora da Casacor RS) e Pollyana Pizzutti (arquiteta)

18h10min - Desafios para 2025, com Jeferson Bertolini (Instituto Hélice, case Bertolini)

Dia 18

13h30min - Biomimética em projetos de arquitetura corporativa, com Lula Gouveia (engenheiro civil, arquiteto e sócio do Superlimão Studio)

14h15min - Ctrl + Alt + Space: reprogramando os espaços coletivos. “Os desafios multigeracionais em um mundo pós-pandêmico, com Bruna de Lucca (arquiteta e sócia-fundadora do Studio BR)

15h30min - Requalificação de espaços incorporando uma nova vocação, com Moema Wertheimer (sócia-fundadora da MW Arquitetura)

16h15min - Da arquitetura ao mobiliário, com forma, função e propósito, com Carlos Andrigo (arquiteto na Perkins&Will)

17h30min - Change management, com Claudia Andrade (arquiteta da CMAA Workplaces, autora e consultora)

18h15min - Talks Office Connection, com Lula Gouveia, Bruna de Lucca, Moema Wertheimer, Carlos Andrigo e Claudia Andrade

Dia 19

14h - Arquitetura da experiência, com Marcele Brunel (gerente do Design Office da Dexco)

14h50min - Da colher à cidade: a abrangência do design, com Guto Indio da Costa (arquiteto e designer)

15h40min - A fabricação industrial e artesanal do design, com Regina Galvão (jornalista especializada em arquitetura e design), Freddy Van Camp (designer e professor universitário) e Fernando Mendes (arquiteto, designer e marceneiro) – jurados do 26º Prêmio Salão Design

16h50min - Sustentabilidade na arquitetura e no design brasileiro, com Amanda Ferber (arquiteta) e Winnie Bastian (arquiteta e jornalista) – juradas do 26º Prêmio Salão Design

18h - Cerimônia de premiação do Prêmio Salão Design 2025

Dia 20

14h - Briefing e cocriação, com Max Pezzini (consultor empresarial e palestrante)

14h50min - Como um portfólio digital pode alavancar teu negócio em 2025?, com Victória Rammé Pacheco e Thiago Sussenbach Costa, da Growarq



15h40min - Design de superfície para painéis: da criação à aplicação, com José Ferro (designer da Interprint)

16h50min - Trends by Refresher: tendências do mercado, com convidados especiais, sob coordenação do designer André Menin

17h40min - Painel Refresher: informações de mercado conectado com a cultura do design brasileiro, com convidados especiais, sob coordenação do designer André Menin.