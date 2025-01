Quem é Liang Wenfeng, o "nerd" que fundou a DeepSeek, startup chinesa de inteligência artificial

DeepSeek tornou-se o aplicativo mais baixado na Apple Store por usuários de iPhone na segunda-feira (27). Nicolas TUCAT / AFP

Liang Wenfeng, 39 anos, é quem está por trás da DeepSeek. A ferramenta chinesa de inteligência artificial (IA) tornou-se o aplicativo mais baixado na Apple Store por usuários de iPhone na segunda-feira (27), ultrapassando a IA norte-americana ChatGPT.

Nascido em 1985, ele é considerado não só um prodígio da computação, mas também das finanças.

Graduado em Engenharia Eletrônica e Comunicação e mestre em Engenharia da Informação e Comunicação, Wenfeng fundou a DeepSeek em 2023, a partir do fundo de investimentos Hig-Flyer — empresa de investimentos especializada no uso de IA que ele criou para analisar as tendências do mercado de ações.

Com óculos de hastes grossas e cabelo escuro, o engenheiro discursou sobre inteligência artificial em um evento privado organizado pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em 20 de janeiro.

Esta foi uma das primeiras e raras aparições públicas de Wenfeng, que desafia empresas norte-americanas na liderança global do desenvolvimento de tecnologia de IA.

Seu interesse por inteligência artificial surgiu ainda na universidade, tecnologia que ele afirma que pode mudar o mundo. Em duas entrevistas ao site chinês Waves, o engenheiro salientou que o seu objetivo não é gerar enormes lucros e nem buscar fama.

— Simplesmente fazemos as coisas em nosso próprio ritmo, calculamos os custos e os preços. Nosso princípio não é subsidiar (o mercado) ou gerar lucros enormes — disse durante entrevista concedida em julho de 2023.

Para o engenheiro, um dos papéis da IA é analisar e compreender o funcionamento interno e o espírito humano:

— Nossa hipótese é que a essência da inteligência humana pode ser a linguagem, que o pensamento humano pode ser essencialmente um processo linguístico. O que você considera "pensamento" pode ser, na verdade, seu cérebro tecendo uma linguagem.

A vida de Wefeng

Fundador da startup chinesa que ameaça o domínio de empresas do Vale do Silício, nos Estados Unidos, no mercado da tecnologia, Liang Wefeng cresceu na província de Guangdong.

Conforme a agência de notícias Reuters, durante a infância e a adolescência, ele foi influenciado a investir no próprio negócio. No entanto, Wefeng mantinha o desejo de ingressar na faculdade e matriculou-se na Universidade de Zheijang aos 17 anos.

Antes de se tornar um dos grandes nomes do mercado da inteligência artificial, ele fundou o fundo hedge Hig-Flyer, empresa de análise do mercado de ações que utiliza base de dados matemáticos para as negociações e dispensa análise humana.

A técnica levou a empresa a se tornar um dos principais fundos quantitativos da China, com portfólio que atingiu mais de 100 bilhões de yuans (US$ 13,79 bilhões, na cotação atual) em 2021. O sucesso permitiu a fundação da DeepSeek.

Com uma vida discreta, foi descrito à Waves por alguns sócios como "um nerd com capacidade de aprendizado assustadora" e que "não era nem um pouco como um chefe".

A DeepSeek

Wefeng revolucionou o mercado de inteligência artificial com o robô de conversação R1, desenvolvido pela DeepSeek. A ferramenta possui código aberto — o que permite que os usuários testem e aprimorem o aplicativo — e chamou a atenção pelo baixo custo de funcionamento.

Embora fundada apenas em 2023, o planejamento da ferramenta de IA começou ainda em 2021, época em que Wefeng começou a comprar processadores gráficos da especialista americana Nvidia para um "projeto paralelo".

Esse "projeto" em questão, à margem dos mercados de ações, é um chatbot baseado em IA generativa: um produto que acaba de abalar o universo tecnológico dos EUA e aproximou Liang Wenfeng dos bastidores do poder chinês.