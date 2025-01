A ascensão da DeepSeek, inteligência artificial (IA) chinesa, sacudiu as bolsas de valores na segunda-feira (27). Jensen Huang, CEO da Nvidia, foi impactado e perdeu US$ 20,8 bilhões. Com o lançamento, a empresa norte-americana, uma das principais desenvolvedoras de chips utilizados para executar modelos de IA, pode ter correção no valor de ações, reavaliação de produtos e perda de relevância.