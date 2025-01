Influenciadora "vende" íris do olho por R$ 650 e se arrepende: "Receio do que podem fazer no futuro"

Uma influenciadora de 22 anos "vendeu" a íris do olho para a empresa Tools for Humanity (TFH) por R$ 650 para criar uma identidade digital . O que ela não imaginava, porém, é que iria enfrentar tantos desafios por conta disso.

Segundo Caroline, o valor é pago em Worldcoins, uma criptomoeda com cotação de cerca de R$ 13 por unidade. Para converter a moeda para reais, é cobrada uma taxa de R$ 10 por saque.

Divulgação nas redes

Publicações em aplicativos de vídeos, como o Instagram e TikTok, impulsionam a "venda do olho" como uma maneira fácil de ganhar dinheiro.

Caroline, por exemplo, gravou e compartilhou o processo com seus seguidores. Segundo ela, sua motivação foi monetária. Sem ter dinheiro para o investir em empreendimento, decidiu participar da biometria pelo valor da troca.

— Eu imaginei que ia render, mas tomei um susto com a proporção negativa que recebi. Na minha cabeça, estava fazendo algo que não ia afetar em nada no meu dia a dia — disse ela.

Arrependimento

Em vídeo publicado no TikTok (veja abaixo), Caroline contou que o que fez a venda "valer a pena" foi a monetização do vídeo publicado — que viralizou — e não a venda da íris .

— Agora que entendi sobre o que se trata a empresa, acho perigoso, sim. Tenho receio do que podem fazer com a minha íris no futuro. Não dá para saber.