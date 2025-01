BM descarta suspeita de bomba em bolsa abandonada no parque da Redenção

Com traje especial, agente do Bope averiguou artefato. Guilherme Milman / Agência RBS

Parte da Redenção, em Porto Alegre, foi isolada na manhã desta quarta-feira (29) após a Guarda Municipal localizar uma bolsa preta com suposto artefato explosivo. A Brigada Militar foi acionada e descartou que se tratava uma bomba.

O material, achado durante uma ronda de rotina, foi deixado em uma área arborizada, ao lado do Viaduto Leopoldina, que serve de cruzamento entre as avenidas João Pessoa e Loureiro da Silva. Dentro da bolsa, havia objetos que se assemelhavamm a bananas de dinamite.

A Guarda Municipal acionou a Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. O local foi isolado para trabalho do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A mobilização com caminhão de combate a incêndio e ambulância do Samu chamava a atenção dos frequentadores da região.

Por volta das 11h, agentes do Bope averiguaram o material. Protegidos por trajes especiais, os policiais se aproximaram do artefato e constararam que se tratava de um simulacro, sem qualquer risco de explosão, segundo informou o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Hermes Volcker. As avenidas não foram bloqueadas e o trânsito fluiu normalmente durante a operação.

Confira nota da Guarda Municipal

"Durante patrulhamento no parque Farroupilha, no dia de hoje, por volta de 9h, uma equipe da Guarda Municipal visualizou uma bolsa e quando efetuou a verificação se deparou com um dispositivo que aparenta ser um artefato explosivo. Imediatamente isolou o local e comunicou os órgãos especialistas. O local permanece isolado para trabalho do BOPE."