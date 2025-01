Hotéis proibindo crianças? Caso de Gramado reacende discussão no setor; entenda 

Há hotéis especializados em receber famílias. Tomsickova / stock.adobe.com

Após um estabelecimento de Gramado, na Serra, anunciar que decidiu limitar a hospedagem apenas ao público com 14 anos ou mais, voltaram a circular nas redes sociais questionamentos a respeito da restrição de crianças em locais privados, sobretudo turísticos. Afinal, por que alguns hotéis estão deixando de aceitar crianças como hóspedes e qual o propósito?

O assunto vem dividindo opiniões. De um lado, muitos defendem a ideia, entendendo que existem opções voltadas para famílias com crianças, portanto, consideram válidas as experiências destinadas a casais ou viajantes que buscam tranquilidade.

De outro, alguns interpretam isso como uma forma de discriminação ou intolerância com as crianças, argumentando que não se pode excluir os pequenos desses ambientes e que isso limita seus horizontes. De toda forma, especialistas explicam que isso não é algo novo, embora seja uma tendência atual no setor hoteleiro.

A existência de espaços “childfree” – ou “livre de criança”, na tradução literal, não é recente e não é algo exclusivo do setor hoteleiro. Muitos restaurantes ou passeios turísticos também limitam a entrada de menores de idade. Trata-se de algo comum, principalmente em destinos considerados românticos.

Impactos no setor

Além de hóspedes e viajantes, o debate vem dividindo especialistas da área. Conforme o presidente do Sindicato da Hotelaria do Estado do RS (Sindihotel), Manuel Suárez, caso essas restrições se fortaleçam, o setor hoteleiro da região perde muito.

O ideal é que seja uma sugestão, que os hotéis sugiram experiências direcionadas a casais, mas que não tenham restrição contra crianças. MANUEL SUÁREZ Presidente do Sindihotel

— A Região das Hortênsias perderia muito faturamento, boa parte dos apartamentos ficariam desocupados se houvesse essa proibição. Torna-se um péssimo negócio. O ideal é que seja uma sugestão, que os hotéis sugiram experiências direcionadas a casais, mas que não tenham restrição contra crianças. Que sirva de orientação para os hoteleiros — afirma.

Quanto aos pets, fica a critério de cada estabelecimento proibir ou não, mas não aceitar receber crianças não faz sentido, entende Suárez. Ele recomenda que os turistas devem buscar opções adequadas ao tipo de viagem que buscam, seja corporativa, seja para lazer, como férias com a família, ou turismo de eventos.

Nicho de mercado

Agências de viagem consultadas pela reportagem enxergam o movimento “childfree” com bons olhos, tendo em vista que atende a uma demanda por um turismo mais nichado, que oferece experiências para diferentes perfis de público – para casais, grupos de amigos ou viajantes solitários.

— Existe uma mudança no comportamento de consumo do viajante. Os hotéis estão se adaptando a isso. Da mesma forma que há hotéis focando no público adulto, tem outros se especializando em receber famílias com crianças. São resorts com estrutura para isso, com equipes de recreação o dia todo, inclusive há vários na Serra Gaúcha — afirma a diretora de produtos em destino da Decolar, Daniela Araujo.

Prova disso é o crescimento de hotéis que aceitam pets e contam com infraestrutura para isso, destaca. No caso dos estabelecimentos que hospedam apenas adultos são espaços que buscam proporcionar sossego.

Estes locais, normalmente, contam com ambientes silenciosos, passeios e atividades relacionadas ao relaxamento que não seriam possíveis com crianças junto. Para Daniela, “é bom para todo mundo”, porque assim cada pessoa pode buscar a hospedagem mais adequada à viagem que pretende fazer, qualquer que seja o objetivo.

De acordo com a vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV-RS), Rita Vasconcelos, é fundamental que o cliente entenda o tipo de serviço ou hospedagem que está adquirindo antes de fazer a compra.

Vemos como uma oferta para um público seleto, específico, é um nicho de mercado. RITA VASCONCELOS Vice-presidente da ABAV-RS

— Não vemos como discriminação, a não ser que não houvesse outras opções voltadas a atender crianças. Vemos como uma oferta para um público seleto, específico, é um nicho de mercado — explica.