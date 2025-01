Por que hotel de Gramado não vai mais aceitar crianças como hóspedes

Wood fica perto do centro de Gramado e tem 28 unidades.

A partir desta semana, Gramado terá uma opção de hospedagem voltada apenas ao público com 14 anos ou mais , categoria que inclui adolescentes e adultos.

O grupo Casa Hotéis vai continuar recebendo famílias com crianças em Gramado em dois outros estabelecimentos, o Casa da Montanha e o Petit Casa da Montanha.

Ainda como parte do novo capítulo, o Wood deve ganhar um cardápio assinado por um cozinheiro "mundialmente conhecido e premiado", conforme o diretor de marketing do grupo Casa Hotéis, Rafael Peccin. O empreendimento fica perto do centro de Gramado e tem 28 unidades.