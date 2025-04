A TAP manterá as viagens já existentes a partir do aeroporto de Florianópolis. - / TAP,Divulgação

A partir desta terça-feira (1º), Porto Alegre volta a ter voo direto para Lisboa. A operação é feita pela portuguesa TAP, que oferecerá três voos por semana a partir da capital dos gaúchos.

As viagens serão num A330-900 neo, com capacidade para 298 passageiros.

A expectativa é de que o primeiro voo dessa retomada tenha espumante da serra gaúcha no serviço de bordo. A TAP irá oferecer aos passageiros o Miolo Cuvée Brut, rótulo com Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (DOVV), elaborado com uvas chardonnay cultivadas nos vinhedos da Vinícola Miolo, em Bento Gonçalves.

Um grupo de jornalistas portugueses estará no voo e irá participar de uma programação para conhecer destinos turísticos no Estado, como a Serra, o Vale do Taquari e o Pampa.

Mesmo retomando os voos diretos a partir de Porto Alegre, a TAP manterá as viagens já existentes a partir do aeroporto de Florianópolis. A operação foi criada em setembro de 2024 em função do fechamento do aeroporto Salgado Filho.

Preços dos voos entre Porto Alegre e Portugal

As viagens já podem ser compradas pelo site da TAP. Numa simulação feita nesta segunda-feira (31) para viagens entre 1º e 31 de maio, os preços do voo de ida variavam entre:

Classe econômica : R$ 2.878,41

: R$ 2.878,41 Classe executiva: R$ 11.850,30

Já a volta, tinha valores entre:

Classe econômica : R$ 3.469,96

: R$ 3.469,96 Classe executiva: R$ 18.328,59

Voos de ida: Porto Alegre – Lisboa

Quarta-feira : saída às 00h15 com chegada prevista para as 15h00min

: saída às 00h15 com chegada prevista para as 15h00min Quinta-feira : saída às 21h55min com chegada prevista para as 12h45min de sexta-feira

: saída às 21h55min com chegada prevista para as 12h45min de sexta-feira Domingo: saída à 01h40min com chegada prevista para as 16h35min

Voos de volta: Lisboa – Porto Alegre

Terça-feira : saída às 14h20min com chegada prevista para as 21h45min

: saída às 14h20min com chegada prevista para as 21h45min Quinta-feira : saída às 13h05min com chegada prevista para as 20h25min

: saída às 13h05min com chegada prevista para as 20h25min Sábado: saída às 15h15min com chegada prevista para as 22h35min