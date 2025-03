Roteiro pela Quarta Colônia une essência gaúcha com boa gastronomia e paisagens naturais

Igreja Corpus Christi, em São João do Polêsine. Lisielle Zanchettin / Agencia RBS

A Quarta Colônia gaúcha, formada por nove municípios da região central do Estado e pertencente a um geoparque mundial da Unesco, passa a ser destino para turistas de todo o país. A experiência conta agora com um roteiro criado pela agência Viaggio Quarta Colônia e comercializado pela operadora de viagens CVC.

O fun tour conecta o público com parte da história gaúcha em terras de colonização alemã e italiana, boa gastronomia e paisagens naturais de tirar o fôlego. Para a proprietária da agência de turismo Viaggio, Andréia Brondani, o roteiro permite o desenvolvimento da região, que passa ser um destino turístico nacional.

— É a realização de um sonho. Tudo foi pensado para os turistas, para encantar e mostrar a beleza completa da nossa terra. É um novo momento da região, com envolvimento dos empreendedores e governantes. Todos nós temos um objetivo semelhante: o desenvolvimento econômico e social da Quarta Colônia — relatou.

Atualmente, dois roteiros estão disponíveis. O "Essência da Quarta Colônia", que foca no turismo da região central, e o "Raízes do Sul", que segue até o Pampa gaúcho. A reportagem de Zero Hora acompanhou o primeiro passeio (veja abaixo os detalhes). O fun tour pode ser adquirido no site e lojas da CVC e pela plataforma ExplorarRS.

Confira os destaques:

Cultura e história

O roteiro "Essência da Quarta Colônia" tem como primeiro destino Agudo, município de 16 mil habitantes que preserva a arquitetura e detalhes dos imigrantes alemães. Os turistas são recebidos com show de música tradicional junto ao Instituto Cultural Brasileiro Alemão (ICBAA). A visitação se estende até a Casa Charlote, espaço em homenagem às mulheres imigrantes, e termina com um almoço típico no restaurante Fabrika.

Localizado às margens do Rio Jacuí, o Parque do Imigrante, em Dona Francisca, é a próxima parada. O local possui replicas de casas típicas de imigrantes italianos e alemães, envolvendo o público com a cultura local. O roteiro também é marcado por momentos de religiosidade com parada na Igreja Matriz São José. O passeio na cidade se encerra após parada para degustação na cervejaria Leistüngbier.

A região da Quarta Colônia é considerada o berço dos dinossauros. O roteiro amplia o conhecimento da história e permite que os visitantes possam visualizar fósseis encontrados no Rio Grande do Sul. O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA) fica em São João do Polêsine e possui materiais que testemunham as mudanças do planeta nos últimos 250 milhões de anos.

Para finalizar o primeiro dia do roteiro, os turistas são recebidos com um pôr do sol junto às oliveiras no Hotel Recanto Maestro, em Restinga Seca. Na paisagem natural, o brinde é com espumante gaúcho ao som de violino.

Colonização italiana

No segundo dia, os turistas são convidados para conhecer Silveira Martins, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine e distritos da região.

Em Silveira Martins, cidade berço da colonização italiana da Quarta Colônia, as paradas incluem o Monumento do Imigrante e a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, que possui a única torre cilíndrica da América Latina. O almoço italiano servido no Restaurante La Sorella mantém culinária e arquitetura tradicionais. São oito tipos de massas e pratos típicos à vontade.

Com cerca de 700 habitantes, o distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, encanta os turistas. A região preserva as riquezas culturas e as belezas naturais. O Museu da Imigração e a Igreja Corpus Christi são pontos para apreciação. O tour também se estende por comércios da região, como a Cachaçaria Gentil.

Em Faxinal do Soturno, o passeio começa pela visitação na Igreja Matriz São Roque e se estende até a Ermida de São Pio de Pietrelcina, no alto do morro Cerro Comprido. A pequena capela foi inaugurada em 2004 a partir de devotos como forma de agradecimento por graças alcançadas.

A subida ao topo do Cerro Comprido ocorre em um caminhão de passeio da empresa Caminhos de Ivorá. O local, que fica a mais de 500 metros de altitude, garante uma vista panorâmica para a cidade e tem como ponto forte o pôr do sol. O momento em que o sol desaparece no horizonte deslumbra.

Momentos de descanso

O último dia do "Essência da Quarta Colônia" é marcado pelo descanso. O fun tour permite acesso ao Parque Termas Romanas, o único do Brasil com águas termais salgadas e com propriedades medicinais. Além disso, há degustação de azeites de oliva e momentos de descontração.

O passeio se despede da Quarta Colônia e parte ao Pampa Gaúcho. Em Santana do Livramento, os turistas aproveitam a viagem pelo Trem dos Pampas, gastronomia típica da região e momentos para compras. Os turistas podem fazer os dois roteiros na sequência, ambos acompanhados por guias, ou optar por apenas um deles.

*A repórter viajou a convite da Viaggio Quarta Colônia.