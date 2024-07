Fazia 10°C no início da tarde de sábado (13) quando duas badaladas e um longo silvo anunciaram a partida da composição na estação central de Santana do Livramento. Contrastando com a sobriedade do prédio secular, o moderno Prosper, primeiro veículo leve sobre trilhos fabricado no país, se movimentou lentamente, dando início à mais nova rota turística da Fronteira Oeste.