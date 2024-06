Os bilhetes para uma nova opção de passeio turístico na região da Campanha já podem ser adquiridos a partir desta quarta-feira (26): o Trem do Pampa, que fará um trajeto de 20 quilômetros, entre as estações central de Santana do Livramento e de Palomas, a partir do dia 20 de julho. Durante o percurso, atrações culturais e degustação de vinhos serão oferecidas a bordo.