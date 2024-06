Com obstáculos sendo superados dia a dia na rotina dos gaúchos, os caminhos voltam a levar turistas para a Serra. Cidades como Gramado, Canela, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, que costumam registrar movimentação intensa às vésperas do inverno, agora se adaptam a uma nova realidade.