Durante todo o mês de junho, quem visitar os Parques Nacionais de Aparadoras da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, poderá acessar os cânions Fortaleza e Itaimbezinho com o ingresso solidário. Gestora das áreas, a Urbia lançou a promoção para ajudar as vítimas da chuva no Estado. Com a doação de um quilo de alimento não perecível, o valor da entrada fica em R$ 49,90. O valor original é de R$ 97.