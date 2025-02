Igor Serrote (E) disputa bola com Ignácio Vazquez (D), do Chile

Neste domingo (16), a Seleção Brasileira sub-20 enfrenta o Chile pela quinta rodada do hexagonal decisivo do torneio. A partida acontece às 18h30min no estádio José Antonio Anzoatégui, em Puerto la Cruz, Venezuela.

O time de Ramon Menezes chega para o confronto na liderança da competição, com 10 pontos, mesmo número da Argentina, com quem empatou na última partida. A partida é transmitida no canal de TV a cabo SporTV e no canal da Conmebol no YouTube.