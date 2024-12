Turismo noturno, itinerários alternativos e retiros masculinos: tendências de viagem para 2025 

Passeios para ver estrelas e corpos celestes são parte das apostas para 2025. oscargutzo / stock.adobe.com

O que vai ser tendência nas férias em 2025? Anote aí e me cobre depois: as palavras-chave serão foco em autenticidade, itinerários alternativos e experiências profundas — de preferência, sem marcar a localização das fotos nas redes sociais (para não atrair hordas de "instaturistas" insanos) e sem arruinar o destino dos sonhos.

Viajar vai fazer mais sentido se tiver um propósito e se respeitar o lugar e seus moradores. Melhor ainda se você puder desacelerar e realmente se conectar à cultura local.

A projeção é de uma das maiores plataformas de reservas de hospedagem do mundo e faz todo o sentido. Com mais de 2 milhões de pessoas inscritas só no Brasil (e disponível em 43 idiomas), a Booking ouviu usuários e projetou o que vem por aí. Dá uma olhada:

1) Turismo noturno em alta

Nada a ver com baladas até o amanhecer e "vida louca" — a pegada é outra. O chamado “Noctourism” será uma forma de viajar para vivenciar a noite em seu esplendor, visitando, por exemplo, zonas onde ainda é possível observar estrelas e vagalumes (há quem diga que podemos ser a última geração a vê-los, devido às mudanças climáticas e à crise ambiental).

Mais de 60% dos usuários ouvidos disseram que estavam considerando conhecer destinos com "poluição luminosa limitada como uma forma de se aproximar do cosmos".

O clima...

Por trás da tendência, uma motivação adicional: o clima. À medida que a temperatura global aumenta e que o calor do dia se torna desconfortável (especialmente para visitar armadilhas turísticas lotadas), as pessoas buscarão o oposto: lugares que oferecem atividades a partir do fim da tarde ou nas primeiras horas da manhã.

É provável, inclusive, que atrações tenham os horários estendidos para atender à preferência (como noites em museus e mercados noturnos).

2) Foco na longevidade

O turismo da saúde e do bem-estar (que já vem conquistando adeptos) vai avançar. Mas a coisa irá muito além da busca por relaxamento momentâneo, ioga, massagem e suco verde.

As metas serão mais altas, com experiências projetadas para prolongar a expectativa de vida.

Isso, claro, tende a ser restrito aos turistas endinheirados. Estamos falando, por exemplo, de SPAs com terapias de última geração. Segundo a Booking, até tratamentos com células-tronco vão migrar para a indústria de viagens. Já pensou?

3) Retiros de bem-estar para homens

Sabe aquele homem "das antigas" que não queria nem ir ao médico? Pois é, se a Booking estiver certa, algo está mudando (e que bom!).

Com a crescente conscientização sobre a saúde mental masculina, retiros exclusivos para eles com foco no bem-estar e no crescimento pessoal se tornarão mais comuns em 2025.

Quase metade (47%) dos viajantes consultados encorajaria os homens em suas vidas a fazer uma viagem do tipo, com esse número subindo para 65% na Geração Z (pessoas nascidas entre 1995 e 2010).

É uma resposta às pressões da vida moderna e às mudanças culturais em curso.

4) Itinerários alternativos

IA significa inteligência artificial, mas, segundo a Booking, também será sinônimo “itinerários alternativos” em 2025.

Brincadeiras à parte, a plataforma prevê o uso cada vez maior de ferramentas de IA para elaborar roteiros sob medida, fugindo do padrão, com base nas preferências pessoais.

Isso não significa que os agentes de viagens e os circuitos tradicionais sairão de linha. Significa apenas que as pessoas começarão a usar uma gama maior (e mais sofisticada) de aplicativos tecnológicos para planejar viagens diferentes.

Outra curiosidade...

Os dados da Booking indicam que 44% dos viajantes evitarão marcar locais em suas fotos nas redes para não atrair multidões e "estragar" o ambiente. #ficaadica

5) Gastar a herança dos filhos

Já tem até uma sigla para isso em inglês: SKI, de "spending kids’ inheritance", acredita?

A tendência deve continuar em 2025, já que quase metade dos viajantes (46%) disse à Booking preferir gastar o dinheiro na "viagem de sua vida" a deixar de herança. A tendência é particularmente forte entre os baby boomers (nascidos entre 1945 e 1964).

Mas nem tudo são más notícias para os membros mais jovens da família (ufa!).

Viagens multigeracionais aumentarão em 2025, com passeios em família, priorizando experiências compartilhadas em vez de riqueza material (com 80% dos baby boomers felizes por financiar as férias de seus filhos e netos).

Outras previsões

A Booking projeta ainda a busca por viagens de aventura para todas as idades . Em 2025, os baby boomers devem redefinir o que significa viajar mais tarde na vida: 23% dos entrevistamos (contra 10% na pesquisa anterior) disseram estar interessados em aventuras de alta octanagem (paraquedismo, canoagem e caminhadas em cadeias de montanhas).

. Em 2025, os baby boomers devem redefinir o que significa viajar mais tarde na vida: 23% dos entrevistamos (contra 10% na pesquisa anterior) disseram estar interessados em aventuras de alta octanagem (paraquedismo, canoagem e caminhadas em cadeias de montanhas). Neuroinclusão em alta . Viajantes neurodivergentes estão pedindo uma abordagem mais inclusiva para as viagens, e 2025 deve testemunhar um progresso significativo na área.

. Viajantes neurodivergentes estão pedindo uma abordagem mais inclusiva para as viagens, e 2025 deve testemunhar um progresso significativo na área. Busca por sustentabilidade e rejeição ao consumismo também tendem a se ampliar em 2025. Uma tendência é a “viagem vintage”, que inclui adotar uma mentalidade mais econômica e mergulhar nas coisas simples do lugar visitado.